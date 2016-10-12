Відкрили виставку художника Володимира Луціва «Плин часу»
Учора у мистецькому музеї Леся Курбаса Самбора Львівської області відкрилася виставка картин «Плин часу» Володимира Луціва – архітектора, художника із сусіднього Старого Самбора.
Про це інформує ZIK.
На огляд самбірчан митець з Прикарпаття виставив три картини – «Плин часу», «Емігранти» та «Журавлі».
Перше полотно Володимир Луців написав на мотив відомої пісні «Україно», яку ще на зорі нашого національного відродження виконали і досі з успіхом виконують Тарас Петриненко та Тетяна Оробець. Власне, вона й звучала у запису під час презентації цієї художньої роботи.
До написання картини «Журавлі» наштовхнув Володимира Луціва однойменний вірш поета Богдана Лепкого «Журавлі», якого на музику поклав його молодший брат Левко Лепкий. Присутні на відкритті виставки мали змогу почути цю пісню.
Володимир Луців сказав, що своєрідне відлуння співзвучності з нинішнім часом він відчув, коли прочитав вірш Івана Франка «Емігранти». Сьогодні, на жаль, наголосив художник, немало українців змушені шукати заробітку на чужині. Не всі, знову ж таки, як це не прикро, повертаються на рідну землю.
Тому на картині «Емігранти» якраз у барвах відображені минула і сьогочасна епохи зі своїми життєвими складнощами. Цим художнім полотном майстер пензля відзначив 160-річчя від дня народження Івана Франка.
Виставка трьох картин «Плин часу» у музеї діятиме два тижні.
Нагадаємо, що це вже дев’ята персональна виставка картин художника Володимира Луціва у самбірському мистецькому музеї Леся Курбаса. Перед тим, зокрема, тут експонувалися його картини, присвячені композиторам Володимиру Івасюку, Ігорю Білозіру та іншим відомим постатям України.