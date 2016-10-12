Львівський УКРОП пропонує розбудувати мережу радіостанцій
надання коштів із передбачених для цього Державним бюджетом України, щоб розбудувати діючі радіомережі для якомога більшого покриття радіочастотами українським радіостанціям. Саме тих, де квота національної української пісні буде переважною, якісною і такою, що буде популяризувати нових виконавців і нові пісні українською мовою;
створення нових каналів радіомовлення, керівництво яких зобов’яжеться беззастережно дотримуватися мовних квот і розвивати, популяризувати українську музику.
«Потрібно розвивати радіомовлення, щоб водій, їдучи дорогами України, міг вибрати, що послухати. Наразі, в нього такого вибору немає. Більш ніж дивно, коли є чимало радіостанцій із патріотично налаштованими творчими редакціями, які свідомо популяризують якісну українську музику, відкривають нових виконавців, але держава жодним чином на це не реагує. Час змінювати такий стан речей», ‒ стверджує Галина Сич. Укропівка наполягає на створенні робочої групи вже найближчим часом.