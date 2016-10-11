Зустріч із Остапом Дроздовим
11.10.2016 | Анонси
Завтра, 12 жовтня, о 18.30 у львівській книгарні «Є» відбудеться творча зустріч із автором роману-вибуху «№1» телеведучим ZIKу Остапом Дроздовим.
Про це повідомляють ZIK.
Модеруватиме зустріч Андрій Дрозда.
Нагадаємо, на Форумі видавців у Львові Остап Дроздов презентував свій роман-вибух під назвою «№1».
«Ця книга – це не журналістика, не мемуаристика, не публіцистика чи політичний аналіз. Це абсолютно художня література. Але був момент, коли я злякався, чи не забагато оголеного у цьому тексті. Адже я виніс на загал родинний сюжет, часи передвоєнного Львова, Сибір і повернення і прозріння, смерть», – розповів автор.