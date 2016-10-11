Відбудеться вечірка «Гарбузова ніч»
11.10.2016 | Анонси
У Львові відбудеться унікальна екскурсія-вечірка просто неба «Гарбузова ніч».
Як повідомив PRESS-ЦЕНТР, яким виступив Музей народної архітектури та побуту «Шевченківський гай», 29 жовтня, з дотриманням давніх обрядів та звичаїв, пов’язаних із легендарною городиною – гарбузом, на території «Шевченківського гаю» присутні просто неба матимуть змогу переглянути дійство «Сватання із гарбузовим кінцем», побувати у фотозоні «Родичі гарбузові», взяти участь у театралізованих «гарбузових» турнірах та імпровізованій виставі «Швидкі побачення-залицяння (Speed Dating) по-українськи, але без гарбузів».