Театр «Domus» зібрав аншлаг у Львові
11.10.2016 | Анонси
Для прем’єри митці обрали виставу-притчу “Уві сні та наяву” за творами Габріеля Гарсія Маркеса і Анни Соколової.
Повідомляє 5 канал.
Професійна режисер Наталя Меньшикова два з половиною роки тому була змушена залишити театральний центр на півострові і приїхала до міста Лева. Тут знайшла однодумців і створила аматорсько-професійний театр “Domus”. У новоствореному театрі колектив невеликий – сім акторів-аматорів, здебільшого земляки Меньшикової.
Театральна трупа планує виставу давати щотижня: зранку – для дітей, ввечері – для дорослих. І вже зараз актори працюють над двома новими постановками.