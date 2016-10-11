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Театр «Domus» зібрав аншлаг у Львові

11.10.2016 | Анонси

Для прем’єри митці обрали виставу-притчу “Уві сні та наяву” за творами Габріеля Гарсія Маркеса і Анни Соколової.

Повідомляє 5 канал.

Професійна режисер Наталя Меньшикова два з половиною роки тому була змушена залишити театральний центр на півострові і приїхала до міста Лева. Тут знайшла однодумців і створила аматорсько-професійний театр “Domus”. У новоствореному театрі колектив невеликий – сім акторів-аматорів, здебільшого земляки Меньшикової.

Театральна трупа планує  виставу давати щотижня: зранку – для дітей, ввечері – для дорослих. І вже зараз актори працюють над двома новими постановками.

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