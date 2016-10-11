Садовий домігся відтермінування плану Жовківщини
Депутати Львівської облради розглядатимуть питання щодо зміни до Перспективного плану територіальних громад Жовківського району 25 жовтня.
Про це інформує сайт Варіанти.
Як заявив сьогодні голова Львівської облради Олександр Ганущин, вчора у нього відбулась зустріч із міським головою Андрієм Садовим, який просив перенести дане питання на наступне пленарне засідання – на 25 жовтня.
Між депутатами виникла суперечка щодо розгляду даного питання, відтак питання “Про схвалення змін до проекту Перспективного плану спроможних територіальних громад Львівщини (в частині Яворівського і Жовківського районів)” депутати облради розглядатимуть сьогодні не повністю: об’єднання мешканців Жовківщини перенесли на наступну сесії облради, яка відбудеться 25 жовтня.
Зазначимо, у Жовківському районі знаходиться Грибовицьке сміттєзвалище.
Нагадаємо, наразі на Жовківщині мають створити три об’єднані громади: Куликівську, Жовківську та Дублянську.