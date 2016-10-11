У Львові відбудеться благодійний ярмарок
У середу, 12 жовтня, о 14.00 год., в ССЗШ №93 м. Львова вже 5-ий раз поспіль буде проведено благодійний ярмарок «Сильні духом українським», на якому збиратимуть кошти для військових 81-ої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомляє Львівський портал.
Учні, батьки, педагоги підтримують таку ініціативу, вважаючи це своїм громадянським обов’язком.
«Сьогодні нам спільно потрібно підтримати хлопців на Сході, висловлюючи їм свою вдячність за мирне небо над головою, нагадуючи їм, що вони щодня в наших молитвах. Адже тільки разом ми доводимо велич нашої нації і якоюсь мірою наближаємо мир в Україні! Ми, дорослі, власним прикладом маємо виховувати молоде покоління українців, пам’ятаючи та шануючи сторінки нашої історії, з певними переконаннями йти вперед, гідно несучи ім’я українців! Також в День захисника Вітчизни будуть проведені Козацькі забави серед старшокласників, виховуючи у юнаків міць, витривалість і силу духу. У козаків цей дух незламний – український! На заході будуть присутні представники ЗСУ, та військові капелани», – зазначає Зоряна Ханькова, методист Навчально-методичного центру освіти м. Львова.