Благодійний ярмарок випічки
У понеділок, 10 жовтня, в університеті імені Івана Франка пройшов благодійний ярмарок випічки. Відвідувачам пропонували придбати різноманітні смаколики, які принесли студенти. Усі зібрані кошти з продажу солодощів передадуть на лікування онкохворих дітей.
Про це повідомляє 032.ua.
Хол головного корпусу університету імені Івана Франка наповнився ароматними смаколиками, які спекли студенти різних факультетів. Тут можна придбати чимало – від тістечок до тортів. Щодо цін, то вони, за словами продавців, є демократичними. До прикладу, шматок сирника коштує 5 гривень. Стільки ж доведеться віддати за рогалик з повидлом. Дорожчими є кекси. За них студенти просять вже 10 гривень.
“Підходьте та купуйте нашу випічку. У нас дуже смачно”, – закликають студенти географічного факультету.
Благодійний ярмарок організував Профком студентів Франкового університету. Кошти, які вдасться зібрати з продажу смаколиків, передадуть на лікування онкохворих дітей.
“Ми підрахуємо, яку суму нам вдалося зібрати. Далі передамо їх у центр реабілітації хворих діток”, – пояснили організатори.