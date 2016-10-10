Відбудеться фестиваль готельно-ресторанного бізнесу
9-11 листопада у Львові відбудеться найбільший в Україні фестиваль готельно-ресторанного бізнесу – HoReCa Show Lviv, що поєднає на одному майданчику міжнародний конкурс кухарів, бар-шоу, ярмарок фермерських продуктів, виставку обладнання, свято вуличної їжі та лекторій від досвідчених готельєрів і рестораторів.
Про це інформували на сайті Depo.
Впродовж трьох днів під дахом виставкового комплексу Південний Expo, HoReCa Show Lviv збере десятки рестораторів і готельєрів, сотні кухарів, тисячі відвідувачів, запросить на сорок подій, сотню майстер-класів і практикумів. Також у рамах фестивалю відбудеться ярмарок вакансій для тих, хто шукає роботу чи працівників у готельній та ресторанній сфері.
Організатори подбали про те, щоб нові знання та цікавий досвід отримали і професійні кухарі, й аматори, і ресторатори, і готельєри, і керівники, й адміністратори, і лінійний персонал, а також маркетологи та HR-менеджери ресторанів та готелів.
Захід, що вартуватиме окремої уваги й зацікавить тих, хто пише чи хоче писати про гастрономію – Школа ресторанної журналістики.
Серед лекторів, які вже зголосилися: Томас Гуглер, Джорже Костіч, Тетяна Чор, Дмитро Борисов, Марк Зархін, Олександр Якутов, Юрій Приємський, Юрій Ковриженко, Всеволод Поліщук, Михайло Дацьо та інші.
Тривають перемовини з іншими авторитетними рестораторами, готельєрами, кухарями, журналістами, маркетологами, виробниками та фахівцями з управління персоналом.