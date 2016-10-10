Львів’ян кличуть на науковий пікнік «Scientific Fun»
Львів’ян та гостей міста запрошують відвідати IV Науковий Пікнік «Scientific Fun».
Пре це повідомляє Tvoemisto.tv.
У суботу, 15 жовтня, у парку імені Івана Франка відбудеться IV Науковий Пікнік «Scientific Fun». «Це найбільший в Україні фестиваль науки, освіти та науково-популярної культури під відкритим небом», – зазначають організатори. Метою події є довести, що наука є доступною для кожного, якщо пояснити її простими словами.
На фестивалі діятимуть декілька тематичних майданчиків присвячених хімії, фізиці, криміналістиці, історії, робототехніці, астрономії, інформатиці та медицині.
«Платформа популяризації науки Scientific Fun впроваджена ентузіастами, які з 2013 року збирають сотні експериментаторів різноманітних профілів у дев’яти містах України. Серед яких – Київ, Львів, Харків, Тернопіль, Дніпро та інші. У кожному з цих міст аудиторія фестивалю сягає від 10 000 до 27 000 відвідувачів», – додають організатори.
Вхід та участь у фестивалі безкоштовні.
Час проведення: з 12 до 16 год.