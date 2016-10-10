Сьогодні відзначать нагородами українських перекладачів з польської
10.10.2016 | Анонси
Юзеф Лободовський став патроном нагороди, яку присуджують перекладачам із країн Центральної та Східної Європи і популяризаторам ідеї єднання народів. Вручення цьогорічних нагород відбудеться сьогодні 10 жовтня 2016 року у Львові о 19 годині – під час вечірньої гала-вистави Польського Народного театру (м. Львів, вул. Коперника, 42).
Про це повідомляє ZIK.
Серед відзначених – не нагородою, а вітальним листом, – буде Андрій Павлишин (за переклад українською збірки публіцистичних творів Юзефа Лободовського на україністичну тематику) і львівське видавництво «Астролябія», яке опікувалося разом із люблінським «Тестом» виходом книжки «Проти упирів минулого» у світ.