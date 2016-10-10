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У Львові формують журі для присудження Обласної премії

10.10.2016 | Анонси

Цьогоріч у місті формують новий склад журі, що займатиметься оцінкою творів і робіт, представлених на здобуття обласної премії.

Повідомляє Tvoemisto.tv.

Журі експертів, що займаються присудженням Обласної премії у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики, обирають раз на три роки.

Цьоргіч Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації запрошує фахівців подавати свої кандидатури за такими номінаціями:

– мистецтвознавство і культурологія – імені Святослава Гординського (історія і теорія образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, історія і теорія музики);

музейна справа – імені Іларіона та Віри Свєнціцьких (знакові концептуальні виставки, експозиції);

збереження культурної спадщини – імені Бориса Возницького (комплексне збереження і реставрація пам’яток);

– поезія – імені Маркіяна Шашкевича (збірки поезії);

– проза – імені Богдана Лепкого (прозові твори);

– літературознавство, сучасна літературна критика та переклади – імені Михайла Возняка (літературознавство, критика, переклади);

– драматургія, театральне мистецтво – імені Бориса Романицького (театральні вистави, режисерські, сценографічні, акторські роботи, оперні партії, написання драматичних творів);

– журналістика та публіцистика – імені В’ячеслава Чорновола (журналістика і публіцистика);

– музичне мистецтво – імені Станіслава Людкевича (оперні, балетні, симфонічні, камерно-інструментальні твори, концертні програми, авторські виступи, диригування);

– образотворче мистецтво – імені Івана Труша (живопис, графіка, скульптура, монументальне мистецтва);

– декоративно-ужиткове мистецтво – імені Зеновія Флінти (кераміка, художнє скло, метал, різьба, обробка дерева, ткацтво, художні прикраси);

– народна творчість – імені Анатолія Вахнянина (народне мистецтво, фольклорні колективи)

– дизайн – імені Олени Кульчицької (дизайн середовища, графічний дизайн, предметний дизайн)

– архітектура – імені Івана Левинського (практичні і теоретичні досягнення в галузі сучасної архітектури).

Пропозиції кандидатур до складу журі необхідно надіслати до 17 жовтня 2016 року за електронною адресою uklviv@ukr.net або за адресою департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 14.

Слід вказати ПІП, посаду (місце праці), професійне спрямування та обґрунтування доцільності включення до складу журі.

Деталі за телефоном: 261 91 29 або 261 22 27.

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