У Львові формують журі для присудження Обласної премії
Цьогоріч у місті формують новий склад журі, що займатиметься оцінкою творів і робіт, представлених на здобуття обласної премії.
Повідомляє Tvoemisto.tv.
Журі експертів, що займаються присудженням Обласної премії у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики, обирають раз на три роки.
Цьоргіч Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації запрошує фахівців подавати свої кандидатури за такими номінаціями:
– мистецтвознавство і культурологія – імені Святослава Гординського (історія і теорія образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, історія і теорія музики);
- музейна справа – імені Іларіона та Віри Свєнціцьких (знакові концептуальні виставки, експозиції);
- збереження культурної спадщини – імені Бориса Возницького (комплексне збереження і реставрація пам’яток);
– поезія – імені Маркіяна Шашкевича (збірки поезії);
– проза – імені Богдана Лепкого (прозові твори);
– літературознавство, сучасна літературна критика та переклади – імені Михайла Возняка (літературознавство, критика, переклади);
– драматургія, театральне мистецтво – імені Бориса Романицького (театральні вистави, режисерські, сценографічні, акторські роботи, оперні партії, написання драматичних творів);
– журналістика та публіцистика – імені В’ячеслава Чорновола (журналістика і публіцистика);
– музичне мистецтво – імені Станіслава Людкевича (оперні, балетні, симфонічні, камерно-інструментальні твори, концертні програми, авторські виступи, диригування);
– образотворче мистецтво – імені Івана Труша (живопис, графіка, скульптура, монументальне мистецтва);
– декоративно-ужиткове мистецтво – імені Зеновія Флінти (кераміка, художнє скло, метал, різьба, обробка дерева, ткацтво, художні прикраси);
– народна творчість – імені Анатолія Вахнянина (народне мистецтво, фольклорні колективи)
– дизайн – імені Олени Кульчицької (дизайн середовища, графічний дизайн, предметний дизайн)
– архітектура – імені Івана Левинського (практичні і теоретичні досягнення в галузі сучасної архітектури).
Пропозиції кандидатур до складу журі необхідно надіслати до 17 жовтня 2016 року за електронною адресою uklviv@ukr.net або за адресою департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 14.
Слід вказати ПІП, посаду (місце праці), професійне спрямування та обґрунтування доцільності включення до складу журі.
Деталі за телефоном: 261 91 29 або 261 22 27.