У Львові тривають роботи над створенням музею
Меморіально-музейного комплекс тоталітарних режимів “Територія терору” створюють на проспекті Чорновола у Львові.
Повідомляє 032.
Як розповів у коментарі 032.ua в.о. начальника управління культури департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Михайло Мороз, влітку цього року будівництво комплексу, яке здійснювалось за рахунок інвестора було завершено.
“Наразі у бюджеті міста передбачені додатки на закупівлю відповідного обладання та облаштування експозицій Музею. Також цього року буде облаштовано барак №1, а наступного – барак №2″, – розповів Михайло Мороз.
Точних термінів відкриття музею “Територія терору” у Львові поки що не називають. Однак Михайло Мороз зазначає, що для львів’ян та гостей міста комплекс запрацює після облаштування бараку №1.
“Ми будемо робити всу в процесі. Відкриємо один барак і вагон зтим, щоби облаштувати другий барак у музеї. А рішення про відкриття вже будемо приймати після відповідного облаштування, бо наразі бараки ще пусті”, – пояснив Мороз.
Додамо, що Музейний комплекс складатиметься з чотирьох зон: «Аванзони», «Алеї тоталітаризму», «Пересильної тюрми № 25» та автостоянки для відвідувачів. Орієнтовна площа забудови – 805 кв. м. Орієнтовна вартість будівельних робіт – 14 млн гривень