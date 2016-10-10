Гурт «Шосте Чуття» відсвяткує шестиріччя великим концертом у Львові
Шість років щирості, шість років драйву – шість років гурту «Шосте Чуття». З цієї нагоди 29 жовтня у клубі «Пікассо» відбудеться Великий сольний концерт, який стане яскравою подією осені-2016. Учасники гурту виконають свої найвідоміші пісні – «Скаже вона», «Давай, давай», «Студентські роки», «Христинка», «Знай, пам’ятай», а також презентують нові.
Гурт неперевершений на живих виступах – всі концерти є надзвичайно драйвовими та щирими. Нові та улюблені пісні, запальна музика, сюрпризи та флешмоби (які стануть одною із родзинок заходу), зроблять цей вечір неповторним. Музика та ритми, від яких ніхто не встоїть на місці, слова пісень, що пробуджують справжні почуття та не залишають байдужими, і традиційно живий звук. Це варто побачити та відчути! Музика, яку творять учасники гурту, у суботу, 29 жовтня, сколихне клуб «Пікассо» та все місто Лева. Кожна пісня гурту має свою історію, музиканти своєю інтуїцією (тим самим «шостим чуттям») роблять її особливою, і вже протягом 6 років дарують своїм слухачам.
Енергійні й талановиті учасники гурту провели багато концертів та відвідали відомі фестивалі: «Бандерштат», «Woodstock Ukraine», «Зашків», «Підкамінь», «Razomfest», «Lviv Tattoo Fest», «Ї», «Тарас Бульба», «Червона рута». На рахунку колективу два студійні альбоми та три професійні кліпи.
Це буде особливий концерт гурту «Шосте Чуття», сповнений найрізноманітнішими емоціями і наповнений як відомими піснями, так і зовсім новими композиціями. Львівський виступ розпочне всеукраїнський тур гурту на честь шестиріччя. «Шосте Чуття» запалить кожного своєю енергією і цей вечір стане незабутнім! Приходь за емоціями!