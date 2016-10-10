Олег Синютка у супроводі керівників силових структур відвідав Самбірщину
У п`ятницю, 7 жовтня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка здійснив робочу поїздку у Старосамбірський і Самбірський райони. Його супроводжували очільник Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія, прокурор Львівської області Юрій Квятківський.
Повідомляє Гал-info.
На зустрічі з громадськістю про стан злочинності, розкриття злочинів та профілактику правопорушень на Старосамбірщині поінформували заступник начальника відділу Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Роман Сигерич та заступник керівника Самбірської місцевої прокуратури Тарас Гавриляк.
Під час наради присутні обговорили стан антитерористичної і протидииверсійної захищеності на Старосамбірщині. Про це доповів начальник Мостиського МРВ УСБУ у Львівській області Ростислав Вороновський.
Учасники АТО району порушили питання непрозорого розподілу земельних ділянок колишньою міською владою Старого Самбора. Присутні на нараді учасники АТО наполягали, щоб ця справа швидше розслідувалася, бо близько року вона не зрушила з місця.
Наприкінці зустрічі голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка закликав громадськість бути пильними, зважаючи на військову агресію недружньої нам східної країни.
“У даній ситуації важливо розуміти, що без взаємодії громад із силових структурами про забезпечення безпеки громадян і держави годі й думати”,- підсумував голова ЛОДА.
У Самбірському районі найбільше запитань було до керівника міжрайонного відділу поліції Василя Страшівського. Зокрема, запитання стосувалося роботи груп швидкого реагування та патрульних служб, збільшення чисельності дільничних інспекторів для обслуговування населених пунктів навколо міста Рудки.
Окрім того, обговорювали традиційно вічні питання для обидвох районів легалізацію роботи пилорам, оренди земельних ділянок, забору гравію з річки Дністер та закриття грального бізнесу в Самборі.
Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що такі спілкування правоохоронців та влади із громадськістю дозволяють краще зрозуміти проблеми у районі. Підсумовуючи, очільник оласті наголосив на необхідності об’єднання сил влади та громади задля вирішення тих питань, які на сьогодні найбільше турбують громадян. “Вірити в себе і вірити в перемогу”, – наголосив Олег Синютка.
Також очільник області від імені Президента України Петра Порошенка вручив ювілейні медалі “25 років Незалежності України” мешканцям району.