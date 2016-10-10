Запустили найпотужнішу вітряну електростанцію на Західній Україні
10.10.2016 | Анонси
Вітряна електростанція Старий Самбір 1 запрацювала у Львівській області.
Про це повідомляє Новое время.
Відомо, що річне виробництво електричної енергії – блищько 36 млн кВТ на годину. Загальна потужність становитиме 13,20 МВт. Цього достатньо, аби забезпечити електрикою весь Старосамбірський район.
Проект оцінюється у 20,5 млн євро. Гроші виділив Європейський Банк Реконструкції та Розвитку та фонд чистих технологій Світового Банку.