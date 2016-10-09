Львівська художниця презентувала свою виставку
Вже вдруге у Соколівській школі Буського району відбулася виставка картин відомої художниці, заслуженого діяча мистецтв України і Польщі пані Роксоляни Прийми-Таміоли.
Повідомляє ZIK.
Виставка має назву «Бузьки, березень, весна…». Образом-символом рідної землі, сільської, мирної, чистої є три сільські хатини, які, як каже сама пані Роксоляна, це – Грабина, місце, що надихає її на творчі досягнення. А лелеки – оберіг України, Про це повідомив власкор ІА ZIK з посиланням на дані Соколівської ЗОШ.
«Ми, учні та вчителі школи, жителі Соколівки щасливі, що стали першими поціновувачами високого мистецтва пані Роксоляни. Щиро вдячні їй за хвилини насолоди. Співаємось на нові зустрічі», – зазначили у навчальному закладі с. Соколівка.
Довідка .
Роксоляна Прийма-Таміола народилася 1958 року у Львові. Із шести років займалася малярством у студії Петра Фліта.
Перша персональна виставка відбулася у віці 13 років в музеї Західного та Східного мистецтва міста Одеси. В 1981 році закінчила Львівську академію мистецтв. Учениця професора Вітольда Манастирського.
З 1994 року є членом Спілки художників України, а з 2003 – є членом Спілки художників Польщі. Твори малярки експонувались на багатьох виставках в Україні та закордоном. До сакральної тематики звернулася у зрілі роки. Живе у Львові.