Завершилися три великі національні чемпіонати з велосипедного спорту
Цими днями на території Львівській області успішно завершилися відразу три офіційні змагання національного рівня з велосипедного спорту на шосе, зокрема:
- відкритий чемпіонат України у гонці в гору з велосипедного спорту (шосе) (чоловіки, жінки, юніори, юніорки, юнаки, дівчата) – 23-24 вересня 2016 року (Сколівський район, поблизу навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» МО України);
- Кубок України в парній гонці з велосипедного спорту (шосе) (чоловіки, жінки) – 25 вересня 2016 року (місто Дрогобич);
- відкритий чемпіонат України у багатоденній гонці з велосипедного спорту (шосе) (чоловіки, жінки) – 27 вересня – 2 жовтня 2016 року (місто Дрогобич).
Загалом у шосейних велоперегонах взяли участь понад 100 кращих українських велосипедистів з Миколаївської, Київської, Донецької, Черкаської, Вінницької, Тернопільської, Одеської, Житомирської, Кропивницької, Полтавської, Хмельницької, Львівської областей та команда гостей з м. Брест (Білорусь).
У багатоденній гонці кращими серед чоловіків виявилися чотириразовий паралімпійський чемпіон Єгор Дементьєв (Донецька область), друге місце посів Владислав Солтасюк (Миколаївська область), третє місце виборов Антон Моруга (Київська область). Перемогу серед жінок святкувала Ольга Шекель (Київська область), друге місце здобула Валерія Кононенко (Донецька область), третє місце посіла Марина Іванюк (Одеська область).