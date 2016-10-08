Російський політик запросив львівських студентів до глобального політичного діалогу
Соратник Бориса Єльцина та колишній Державний секретар Росії Геннадій Бурбуліс має намір залучити студентів Українського католицького університету до глобального діалогу університетів і творення цінностей для політичного діалогу у Європі та світі у майбутньому.
Про це повідомляє Дивись.Info.
Геннадій Бурбуліс вважає, що вирішити проблеми сьогодення можливо лише за участі людей принципово нової якості – представників нового покоління. Відтак під час теперішнього візиту до України він почергово виступив перед студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Українського католицького університету.
Я пропагую ідею глобального діалогу університетів. Це простір того духовного творення, в якому виробляються нові цінності. Тут ми говоримо про студентів, адже такі цінності не сприймають реальні політики, адже самі є перевантажені кон’юнктурою та боротьбою за владу. Вони не мають часу подумати,
Сам Бурбуліс наразі працює над проектом «Центр Балто-Чорноморських досліджень», метою якого є об’єднання експертів, політиків і мислителів довкола творення нового мисленнєвого та ціннісного простору у Центрально-Східній Європі.
«Були неодноразові спроби сформувати Балтійсько-Чорноморський союз під егідою Польщі та України, а також країн Балтії з метою спільно протистояти загрозам, в тому числі, з боку Росії. Спроби ці найчастіше диктувалися нерозумінням Західною Європою цієї загрози і наполегливою експансією американської системи цінностей.
Нам здалося, що сам склад країн, що утворюють Балтійсько-Чорноморський життєвий простір, дозволяє провести деяку роботу, принципово відмовляючись від політизованого ставлення до минулого і сучасного. Ми подумали, що настав час сформулювати нові підходи і позицію і сформувати її нові цілі. Це не союз проти або в оборону від загроз ззовні, а спроба з акцентом на дослідницьку роботу, на участь експертів і політиків, які в різні часи керували державами (значить, не обтяжені владою зараз і можуть говорити, що думають)», – пояснив політик.
На його думку, учасниками цього обговорення мають стати і студенти регіону. Результатом роботи цього Центру він називає формальне втілення виховання цього покоління – поява політиків нової якості та вирішення сучасних проблем.
Нагадаємо, ідея створення міждержавних політичних, економічних або культурних союзів у Балтійсько-Чорноморському регіоні цього літа знову отримала своїх прихильників: так на Форумі місцевого розвитку голова Сейму Республіки Польща Марек Кухцінські заявив, що його країна відстоюватиме залучення України до роботи Вишеградської четвірки.