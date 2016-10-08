Близько 300 нелегальних перевізників на Львівщині
Державна служба України з безпеки на транспорті за півроку виявила на Львівщині близько 300 нелегальних автобусних перевізників. Про це під час прес-конференції у п’ятницю, 7 жовтня, заявив голова Держслужби Михайло Ноняк.
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«На Львівщині за півроку ми виявили близько 300 нелегальних приватних перевізників, які не мають жодних документів і не платять податків. І я думаю, що це не остаточна цифра, їх більше. Є також кілька автотранспортних підприємств, які не отримали ліцензій», – сказав Ноняк.
Причиною такої великої кількості нелегальних маршруток Михайло Ноняк вважає те, що протягом двох років діяв мораторій на перевірку перевізників. «Ми почали працювати з січня, а перевірки проводимо з квітня 2016 року», – уточнив він.
Держслужба безпеки на транспорті бореться з перевізниками-нелегалами, Ноняк відповів: «Боремося з нелегальними перевізниками переважно спілкуванням. Ми їм кажемо, що вони перевозять людей і відповідають за безпеку та життя пасажирів. Але і штрафи накладаємо чималі. Бували випадки, коли штрафували на 34 тис. грн».
Проте і легальні АТП, за словами Ноняка, мають застарілий автопарк. «Автобус малого класу коштує близько 1,5 млн грн, і перевізники не в змозі купувати достатньо нових автобусів. Але ми вимагаємо від перевізників випускати на лінію справні транспортні засоби», – зазначив він.
Ноняк також додав, що наразі Мінінфраструктури підготувало низку законопроектів щодо посилення відповідальності нелегальних перевізників аж до конфіскації транспортного засобу.
Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк зазначив, що проблема з нелегальними перевезеннями існує не лише на Львівщині, а й в інших областях. «Але роблячи ті чи інші кроки для її вирішення, ми стикаємось із спротивом нелегальних перевізників. Переконаний, що держава мусить мати контроль за дотриманням перевізниками безпеки. Важливо, щоб транспортні засоби були справними і пасажири, які сідають до нього, знали, що він не розсиплеться по дорозі. Водій за кермом має бути тверезим і працювати вісім годин, а не 18, як це часто буває. Усе інше держава хоче лібералізувати», – додав він.