Конкурс «Читаємо вірші Франка мовами світу»
Оля Смолінська – восьмикласниця з Ракобовтів та десятикласниця Марта Семенів з Побужан Буського району отримали спеціальні нагороди обласного конкурсу «Читаємо вірші Івана Франка мовами світу».
Повідомляє ZIK.
Компетентне журі враховувало знання виконавцем іноземної мови та вміння володіти поетичним словом Івана Франка, емоційність виступу, художнє втілення твору – використання музики, елементів костюму тощо.
У Львові Оля Смолінська читала поезію «Чого являєшся мені у сні?» англійською мовою. Ліричності її виступу надавала «Мелодія» Мирослава Скорика, а елегантний костюм молодої панянки доби Івана Франка одразу вирізняв її з-поміж інших учасників. За артистичне втілення образу, емоційність виконання Оля Смолінська була відзначена окремим призом журі.
Таку ж відзнаку отримала і Марта Семенів за декламування поезії «Я не жалуюсь на тебе, доле» польською мовою. Журі відзначило хороший рівень володіння мовою, а також артистичність Марти. А особливо всіх привабив її образ – босонога дівчина у столітній домотканій вишитій сорочці з вінком колосся на голові.
Тим, хто читав твори польською мовою, член журі рекомендувала брати участь у творчих проектах, які презентуватиме консульство Польщі у Львові, адже участь у проектах дасть дітям змогу навчатись у престижних польських вишах.
Кожна із конкурсанток отримала також диплом та книгу Б. Тихолоза «Іван Франко від А до Я», котру було відзначено на цьогорічному 23 Форумі видавців у Львові.
Нагадаємо, 5 жовтня у Львівській обласній бібліотеці для дітей пройшов обласний конкурс «Читаємо вірші Івана Франка мовами світу», у якому взяли участь читачі старшого шкільного віку майже з усіх районів області. Конкурс був приурочений 160-річниці великого Каменяра.