Львів’ян запрошують відвідати ретроспективну виставку Володимира Патика
07.10.2016 | Анонси
У Львові запрошують відвідати ретроспективну виставку художника Володимира Патика.
У рамках ретроспективної виставки робіт Володимира Патика, що експонується в залах Національного музею у Львові ім. А.Шептицького, запрошуємо усіх поціновувачів творчості митця на презентацію альбому”В.Патик. Малярство. Графіка”. (видавництво ArtHuss, Львів – Київ, 2016)
Двотомне видання висвітлює життєвий і творчий шлях В.Патика, мистецькі пошуки художника та вироблення власного художнього стилю.
Презентація відбудеться у п’ятницю, 7 жовтня о 16.00,
за адресою: пр. Свободи, 20.