Громадські активісти перевірять громаду міграційної служби
07.10.2016 | Новини
7 жовтня, у Львові о 10:00 громадські активісти будуть з’ясовувати, чи на практиці виконують зміни щодо процедури заміни паспортів на ID-картки.
Про це повідомили на сайті Depo.Львів.
Учасниками будуть громаський діяч, захисник української мови Святослав Літинський та правозахисник Андрій Кавчук.
“Мета: з’ясувати на практиці чи зміни щодо процедури заміни паспортів на ID-картки, які вступили в дію з 1 жовтня 2016 року, виконуються Державною міграційною службою Львівщини”, – йдеться у повідомленні.