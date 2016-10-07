Відбулася презентація нової книжки Тані Малярчук
У четвер, 6 жовтня, в одній із книгарень на проспекті Свободи у Львові, письменниця Таня Малярчук презентувала шанувальникам свою нову книжку – “Забуття”.
Про це повідомляє сайт 032.ua.
Послухати Малярчук та придбати її нову книжку у книгарні Львова зібралося кілька десятків львів’ян. Зустрівши свого кумира гучними оплесками, книгомани приготувались уважно слухати письменницю.
“Мені було важливо дослідити, як минуле впливає на теперішнє. Історія Липинського – початковий пункт, від якого я відштовхувалась, і що я вважаю першою поразкою, яка дуже вплинула на всіх. Потім мені вдалося суб’єктивізувати цю історію, зробити її своєю і показати, що було у 1933 році, що відбувалося у 1950 роках”, – розповідає Малярчук.
Презентація її книжки “Забуття” тривала трохи більше години, а під кінець розмови Малярчук із шанувальниками, які просто таки засипали Таню своїми питаннями, у письменниці навіть сів голос.