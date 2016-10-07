Двоповерховий потяг із Києва до Львова
Протягом місяця “Укрзалізниця” збирається запустити швидкісний двоповерховий потяги Skoda – з Києва через Вінницю до Львова.
Про це повідомив Status quo – Львів.
Поки що, за його словами, чеські фахівці проводять налагодження “багатостраждальних” електропоїздів.
Як підкреслив Бальчун, “тримати таку техніку без руху – як мінімум недбалість”. До 1 листопада він обіцяє завершення всіх робіт і початок експлуатації техніки. Оскільки ці електропоїзди вимагають техобслуговування кожні 700 км і мають деякі інші обмеження, то “Укразалізниця” розглядає два маршрути, де простіше їх використовувати.
Бальчун зазначив, що, судячи з усього, пріоритетними є такі напрямки, як Київ-Полтава-Харків, Київ-Вінниця-Хмельницький-Тернопіль-Львів. При цьому окремо він зупинився на львівському маршруті. На ньому вже діє швидкісний потяг, але він йде повз інші обласні центри.
За словами Бальчуна, ідея для Skoda в тому, щоб “задіяти проміжні зупинки, де є достатній пасажиропотік”.