Компанії «IKEA» запропонували збудувати завод на Львівщині
Обласна влада звернулася до представників компанії «IKEA» з пропозицією відкрити на території Львівщини завод з обробки деревини.
Повідомляє Твоє джерело новин.
«Під час економічного форуму в Польщі ми зустрілися з представниками польського підрозділу «IKEA» і запропонували їм розглянути пропозицію відкриття на Львівщині підприємства «IKEA», яке займалося б переробкою деревини. Представники обіцяли обдумати пропозицію і дати відповідь найближчим часом», – розповів у коментарі Tvoemisto.tv Роман Матис, керівник управління залучення інвестицій Львівської ОДА.
Це була б дуже важлива інвестиція для Львівщини, переконаний чиновник, адже тоді якісну деревину не вивозили б, а переробляли у регіоні і створювали продукт за собівартістю.
Також власники компанії «IKEA» нещодавно відвідували Україну та, в рамках візиту, спілкувалися з керівництвом держави. «Очевидно мова йшла про відкриття магазину «IKEA», але, скоріш за все, у такому форматі компанія не вийде на український ринок, через низьку купівельну спроможність громадян, – зауважує Роман Матис. – А от щодо виробництва, то тут є всі шанси, щоб підрозділ компанії – «IKEA» Industry запрацював і на Львівщині».
До слова, у сусідній Польщі компанія має 16 фабрик і власну вітроелектростанція, яка забезпечує всі об’єки «IKEA» електроенергією.