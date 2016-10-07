Що передало ЄС львівським патрульним ?
Патрульні продемонстрували на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку автомобілі, обладнані новими планшетами й відеореєстраторами.
Повідомляє Щоденний Львів.
У четвер, 6 жовтня, Консультативна місія Європейського Союзу передала патрульній поліції Львівщини на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку 74 комплектів технічного обладнання – планшети, відеореєстратори й програмне забезпечення, покликані сприяти підвищенню ефективності роботи груп реагування. Тож відтепер вони зможуть більш оперативно отримувати завдання, координувати роботу, узгоджувати дії та відслідковувати ситуацію на території обслуговування, а використання відеореєстраторів сприятиме дотриманню прав людини.
Під час церемонії вручення поліцейські продемонстрували присутнім патрульні автомобілі, обладнані новими планшетами та відеореєстраторами обладнання, спецзасоби, які вони щодня використовують у своїй роботі, діти взяли участь у цікавих вікторинах з класними призами. Про це повідомили сьогодні, 6 жовтня, в прес-службі Львівської обласної ради.