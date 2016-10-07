Туристичні можливості на виставці UITM
У середу, 5 жовтня, у київському Міжнародному виставковому центрі відбулось відкриття наймасштабнішої туристичної виставки UITM 23-й Міжнародний туристичний салон «Україна».
Повідомляє Львівська газета.
На виставці, учасниками якої є 123 провідні туристичні компанії із 21 країни світу, Львівщина репрезентуватиме туристичні можливості регіону. Про це повідомила заступник начальника управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації Наталя Табака.
«Львівщина не вперше бере участь у Міжнародній туристичній виставці UITM, – зазначила Наталя Табака. – Однак цього року до промоції області активно долучилися районні адміністрації. Відвідувачі стенду нашої області мають змогу ознайомитися із зимовим відпочинком у Карпатах (Волосянка, Славське), пропозиціями малих туристичних міст області, курортними можливостями Трускавця, Моршина, Східниці, відеороликами у 3D-форматі «Подорожі Львівщиною!»
Упродовж трьох днів на відвідувачів чекає насичена програма ділових заходів, круглих столів і конференцій, організованих лідерами туристичного ринку. Захід дає можливість ознайомитися з новинками туристичного ринку, напрацюваннями міжнародних і вітчизняних компаній, а також обговорити актуальні питання й результати розвитку вітчизняного туризму і взяти участь у ділових і навчальних семінарах.
«Для нас головна мета – це промоція області як туристичного напрямку доступного для туристів чотири сезони на рік. Відтак хочемо, аби про потужний потенціал нашого регіону знали якомога більше туристів та прагнули сюди приїхати», – резюмувала заступник начальника управління туризму та курортів ЛОДА.