Музейна школа мистецтва
У суботу, 8 жовтня 2016 р. о 13.00 Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького запрошує на чергове творче заняття, що відбудеться в межах проекту „МУЗЕЙНА ШКОЛА МИСТЕЦТВА”. Відома львівська художниця Tetyana Hamryshchak розкриє таємниці власної творчої манери під час живописного майстер-класу для дорослих „Квіти в акварелі”.
Повідомляє Музейний простір.
Учасники проекту зможуть створити акварельну композицію за мотивами натюрмортів українського митця Олекси Сміх-Шатківського, представлених в експозиції НМЛ «Українське мистецтво ХХ ст.».
Група – до 10 осіб.
Тривалість – 2-3 год.
Вартість – 100 гривень.
Попередній запис за тел. 067 14 51 942
Адреса:
м. Львів, вул М. Драгоманова, 42
Історичний палацовий комплекс
Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького