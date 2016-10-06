Фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art
Упродовж 6-12 жовтня команда Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art подорожуватиме Львівською областю та показуватиме для мешканців маленьких міст найкращі фільми цьогорічного Кінофестивалю «Wiz-Art 2016: Народження світла».
Про це повідомив сайт Дивись.info.
Маршрут подорожі:
- 6 жовтня – Соснівка;
- 7 жовтня – Червоноград;
- 8 жовтня – Радехів;
- 9 жовтня – Кам’янка-Бузька;
- 10 жовтня – Моршин;
- 11 жовтня – Дрогобич;
- 12 жовтня – Борислав.
В кожному місті відбудуться безкоштовні кінопокази семи короткометражних фільмів. Під час подорожі команда проекту фотографуватиме та фільмуватиме процес. В результаті «7х7х7» буде створено документальне road-movie. Усі охочі зможуть стежити за подією на офіційному сайті фестивалю та на сторінці у мережі Фейсбук..
Варто зазначити, що проект відбувається за підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.
Довідка:
Мистецька формація Wiz-Art – львівська громадська організація, яка вже впродовж 10 років працює у сфері незалежного кіно та кіновиробництва. На рахунку формації десятки проектів та кінопоказів, щорічний Львівський міжнародний кінофестиваль, Wiz-ArtFilmSchool, Львівські кінозустрічі та спродюсовані короткометражні фільми.