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Фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art

06.10.2016 | Анонси

Упродовж 6-12 жовтня команда Львівського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів Wiz-Art подорожуватиме Львівською областю та показуватиме для мешканців маленьких міст найкращі фільми цьогорічного Кінофестивалю «Wiz-Art 2016: Народження світла».

Про це повідомив сайт Дивись.info.

Маршрут подорожі:

  • 6 жовтня – Соснівка;
  • 7 жовтня  – Червоноград;
  • 8 жовтня – Радехів;
  • 9 жовтня – Кам’янка-Бузька;
  • 10 жовтня – Моршин;
  • 11 жовтня – Дрогобич;
  • 12 жовтня – Борислав.

В кожному місті відбудуться безкоштовні кінопокази семи короткометражних фільмів. Під час подорожі команда проекту фотографуватиме та фільмуватиме процес. В результаті «7х7х7» буде створено документальне road-movie. Усі охочі зможуть стежити за подією на офіційному сайті фестивалю та на сторінці у мережі Фейсбук..

Варто зазначити, що проект відбувається за підтримки департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.

Довідка:

Мистецька формація Wiz-Art – львівська громадська організація, яка вже впродовж 10 років працює у сфері незалежного кіно та кіновиробництва. На рахунку формації десятки проектів та кінопоказів, щорічний Львівський міжнародний кінофестиваль, Wiz-ArtFilmSchool, Львівські кінозустрічі та спродюсовані короткометражні фільми.

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