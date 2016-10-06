Театр Леся Курбаса покаже благодійну виставу для збору коштів на лікування
У Театрі імені Леся Курбаса у Львова покажуть дві благодійні вистави для збору коштів на лікування художнього керівника Володимира Кучинського. На сцені театру 10 та 11 жовтня покажуть перформанс «21. NAKED VOICE».
Повідомляє Zaxid.net.
«Всі зібрані кошти підуть на лікування художнього керівника театру, нашого вчителя, колеги та друга Володимира Кучинського, у нього діагностували гострий лейкоз. За попередніми підрахунками потрібно 175 тисяч доларів», – розповіла Наталка Рибка-Пархоменко.
21 учасник перформансу зачитає на сцені театру ім. Леся Курбаса вірші трьох українських письменників: Юрка Іздрика, Любові Якимчук та Олени Степової. Окрім того, у виставі глядачі почують особисті монологи учасників на тему переїзду. На сцену вийдуть люди з Донецька, Луганська, Криму, Харкова і галичани. Разом із Наталкою Рибкою-Пархоменко перформанс організовує актор театру Курбаса Андрій Водичев.
Для збору коштів у театрі встановлять спеціальну скриньку.
У Володимира Кучинського діагностували гострий лейкоз. Зараз режисер перебуває на лікуванні в Ізраїлі. Вартість першого місячного курсу інтенсивної терапії – $61 648 (повний курс – $175 тис.).
Львівська міська рада візьме на себе частину фінансування, необхідного для лікування художнього керівника театру імені Леся Курбаса Володимира Кучинського. Сума допомоги від ЛМР становить 290 тис. грн.
Реквізити банку для переказу коштів на лікування Володимира Кучинського:
в гривнях:
Приватбанк
4149 4996 4305 6417
Онещак Олег Анатолійович
(картка для соціальних виплат на лікування
Кучинського Володимира Степановича)
в іноземній валюті:
ONESCHAK OLEH
Ukraine, area Lvivska, city Lviv, street Tarnavskoho, 118, #59
IBAN: UA583052990004149499644444349
Account: 4149499644444349
Bank of Beneficiary:
PRIVATBANK
SWIFT CODE: PBANUA2X
Intermediary Bank:
JP MORGAN CHASE BANK
SWIFT CODE: CHASUS33
Correspondent Account:
0011000080
Bank Information for Contributions in $USD to Volodymyr Kuchynsky’s Medical Treatment