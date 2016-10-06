«Відкритий кубок Львова зі спортивних танців» вже незабаром
8-9 жовтня у Львові проходитиме «Відкритий кубок Львова зі спортивних танців», організований громадською організацією «Федерація сучасних танців міста Львова» спільно з управлінням молоді, сім`ї та спорту Львівської міської ради у рамках Програми «Відкриті кубки Львова» на 2016 рік.
Повідомляє ТРК Львів.
Танцювальні пари з Польщі, Німеччини, Білорусі, Литви, Молдови та України змагатимуться за Відкритий кубок Львова та отримають кваліфікаційні бали світового рейтингу World Dance Sport Federation. Всі категорії оцінюватиме міжнародна суддівська колегія з Німеччини, Фінляндії, Португалії, Туреччини, Литви, Словенії, Молдови, Польщі та України.
Запрошують львів`ян та гостей міста збагатити своє дозвілля яскравим спортивним заходом та відвідати “Відкритий кубок Львова зі спортивних танців”. Урочисте відкриття відбудеться 8 жовтня о 18.00 год. в спортивному комплексі “Галичина” (вул. Керченська, 8).
Онлайн трансляцію Відкритого кубку Львова зі спортивних танців ви можете переглянути за посиланням www.youtube.com/IrenaBous і на сайті www.irenabous.dance
«Серія Відкритих кубків Львова цього тижня збагатиться справжнім святом спорту та краси. Це той випадок, коли спортивні змагання стають мистецькою інсталяцією і принесуть містянам не лише вболівальний азарт, але й естетичну насолоду», – зазначив Володимир Шнайдер, начальник управління молоді, сім`ї та спорту Львівської міської ради.
Розклад змагань:
Субота, 8 жовтня:
12.00 -13.00 – реєстрація і розминка танцювальних пар
13.00 -17.00 – початок Відкритого кубка Львова зі спортивних танців серед юніорів 1, ювеналів 2 і ювеналів 1 в програмі європейських танців
17.00 – 18.00 – реєстрація і розминка танцювальних пар другого відділення
18.00 – 23.00 – урочисте відкриття, початок 2-го відділення Відкритого кубка Львова зі спортивних танців серед дорослих, молоді і юніорів 2 в програмі європейських танців; в юніорах 1, ювеналах 2 і ювеналах 1 – в програмі латиноамериканських танців.
23.00 – 24.00 – нагородження фіналістів.
Неділя, 9 жовтня:
16.00 – 17.00 – реєстрація і розминка танцювальних пар
17.00 -21.00 – початок Відкритого кубка Львова зі спортивних танців серед дорослих, молоді і юніорів 2 в програмі латиноамериканських танців
21.00 – 22.00 – нагородження фіналістів.