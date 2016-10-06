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«Відкритий кубок Львова зі спортивних танців» вже незабаром

06.10.2016 | Анонси

8-9 жовтня у Львові проходитиме «Відкритий кубок Львова зі спортивних танців», організований громадською організацією «Федерація сучасних танців міста Львова» спільно з управлінням молоді, сім`ї та спорту Львівської міської ради у рамках Програми «Відкриті кубки Львова» на 2016 рік.

Повідомляє ТРК Львів.

Танцювальні пари з Польщі, Німеччини, Білорусі, Литви, Молдови та України змагатимуться за Відкритий кубок Львова та отримають кваліфікаційні бали світового рейтингу World Dance Sport Federation. Всі категорії оцінюватиме міжнародна суддівська колегія з Німеччини, Фінляндії, Португалії, Туреччини, Литви, Словенії, Молдови, Польщі та України.

Запрошують львів`ян та гостей міста збагатити своє дозвілля яскравим спортивним заходом та відвідати “Відкритий кубок Львова зі спортивних танців”. Урочисте відкриття відбудеться 8 жовтня о 18.00 год. в спортивному комплексі “Галичина” (вул. Керченська, 8).

Онлайн трансляцію Відкритого кубку Львова зі спортивних танців ви можете переглянути за посиланням www.youtube.com/IrenaBous   і на сайті www.irenabous.dance

«Серія Відкритих кубків Львова цього тижня збагатиться справжнім святом спорту та краси. Це той випадок, коли спортивні змагання стають мистецькою інсталяцією і принесуть містянам не лише вболівальний азарт, але й естетичну насолоду», – зазначив Володимир Шнайдер, начальник управління молоді, сім`ї та спорту Львівської міської ради.

Розклад змагань:

Субота, 8 жовтня:

12.00 -13.00 – реєстрація і розминка танцювальних пар

13.00 -17.00 – початок Відкритого кубка Львова зі спортивних танців серед юніорів 1, ювеналів 2 і ювеналів 1 в програмі європейських танців

17.00 – 18.00 – реєстрація і розминка танцювальних пар другого відділення

18.00 – 23.00 – урочисте відкриття, початок 2-го відділення Відкритого кубка Львова зі спортивних танців серед дорослих, молоді і юніорів 2 в програмі європейських танців; в юніорах 1, ювеналах 2 і ювеналах 1 – в програмі латиноамериканських танців.

23.00 – 24.00 – нагородження фіналістів.

Неділя, 9 жовтня:

16.00 – 17.00 – реєстрація і розминка танцювальних пар

17.00 -21.00 – початок Відкритого кубка Львова зі спортивних танців серед дорослих,  молоді і юніорів 2 в програмі латиноамериканських танців

21.00 – 22.00 – нагородження фіналістів.

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