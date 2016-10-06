Запровадження програми подвійних дипломів
Динамізація багаторічної українсько-польської академічної співпраці, спільна участь у європейських освітніх проектах, запровадження програми подвійних дипломів – питання, які сьогодні є стратегічно важливими для Львівського та Вроцлавського університетів.
Про це проінформувала Вища освіта.
Про це йшлося під час зустрічі Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Мельника та проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Марії Зубрицької з проректором із наукової роботи Вроцлавського університету Івоною Бартосєвіч.
Івона Бартосєвіч на початку жовтня розпочала свою каденцію на посаді проректора з наукової роботи Вроцлавського університету і 5 жовтня 2016 року приїхала зі своїм першим офіційним візитом до Львівського університету, аби обговорити ключові питання зміцнення співпраці між університетами та з метою участі в одному з наймасштабніших наукових заходів на теренах України – ХХІІІ Міжнародній конференції Асоціації українських германістів.
Від імені ректора Вроцлавського університету Івона Бартосєвіч звернулась до львівських колег із пропозицією запровадження програми подвійних дипломів. Ректор Володимир Мельник радо підтримав ініціативу й, обговоривши низку організаційних питань, сторони накреслили «дорожню карту» реалізації цієї програми.
Зокрема, учасники зустрічі прийняли рішення щодо необхідності створення робочих груп, які напрацюють та узгодять навчальні плани й розглянуть можливість впровадження спільних сертифікаційних курсів. Керівництво обох університетів має намір запровадити програму подвійних дипломів спочатку з германістики та хімії, а згодом з політології, фізики й інших напрямів.
У ході діалогу також йшлося про необхідність динамізації багаторічної плідної співпраці, зокрема шляхом збільшення кількості стажувань для викладачів, аспірантів і докторантів, інтенсифікації програм обміну, реалізації спільних наукових проектів, проведення літніх шкіл, спільних публікацій, участі в європейських освітніх ґрантових проектах у рамках HORIZON 2020, Erasmus+, International Visegrad Fund.
Додамо, що Львівський і Вроцлавський університети об’єднують 22 роки досвіду академічної співпраці, завдяки якій українські й польські науковці мають можливість проходити стажування, працювати в архівах і бібліотеках, брати участь у наукових заходах, проводити спільні дослідження. Зокрема, інтенсивною є спільна робота біологів, істориків, географів, філологів, фізиків, юристів, економістів, колективів бібліотек, ботанічних садів, архівів і кафедр педагогіки обох університетів.