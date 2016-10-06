Відбудеться найбільший в Україні фестиваль готельно-ресторанного бізнесу
HoReCa Show 2016 збере у Львові знання і досвід всіх топів ринку гостинності України. 9 -11 листопада, у Львові відбудеться найбільший в Україні фестиваль готельно-ресторанного бізнесу – HoReCa Show Lviv, що поєднає на одному майданчику міжнародний конкурс кухарів, бар-шоу, ярмарок фермерських продуктів, виставку обладнання, свято вуличної їжі та лекторій від досвідчених готельєрів і рестораторів.
Впродовж трьох днів, під дахом виставкового комплексу Південний Expo, HoReCa Show Lviv збере десятки рестораторів і готельєрів, сотні кухарів, тисячі відвідувачів, запросить на сорок подій, сотню майстер-класів і практикумів. Також у рамах фестивалю відбудеться ярмарок вакансій для тих, хто шукає роботу чи працівників у готельній та ресторанній сфері. Організатори подбали про те, щоб нові знання та цікавий досвід отримали і професійні кухарі, й аматори, і ресторатори, і готельєри, і керівники, й адміністратори, і лінійний персонал, а також маркетологи та HR-менеджери ресторанів та готелів.
Захід, що вартуватиме окремої уваги й зацікавить тих, хто пише чи хоче писати про гастрономію –Школа ресторанної журналістики. Серед лекторів, які вже зголосилися: Томас Гуглер, Джорже Костіч, Тетяна Чор, Дмитро Борисов, Марк Зархін, Олександр Якутов, Юрій Приємський, Юрій Ковриженко, Всеволод Поліщук, Михайло Дацьо та інші. Тривають перемовини з іншими авторитетними рестораторами, готельєрами, кухарями, журналістами, маркетологами, виробниками та фахівцями з управління персоналом.
Отже, HoReCa Show Lviv – три дні, чотири тисячі квадратних метрів, десятки рестораторів і готельєрів, сотні кухарів, тисячі відвідувачів. Знання, контакти, рішення. Смаки та емоції. Живе спілкування. Тут будуть усі!
Придбати квиток можна тут: https://gastroli.ua/tickets/horeca-show/buy
Nota bene! Вартість квитків зростатиме!
До 9 жовтня: одноденний 50 грн, триденний 100 грн Після 9 жовтня: одноденний 75 грн, триденний 150 грн У день заходу: одноденний 100 грн, триденний 200 грн Поспішайте отримати свій квиток у світ ресторанних знань, рішень та смаків!
Стежте за новинами HoReCa Show 2016:
http://horecashow.lviv.ua/ https://www.facebook.com/HorecaSHOWlviv/
Головні організатори: ТД «S-PROF», WEST CHEF GROUP
Партнери з проведення заходів: U.S. Meat Export Federation, «Арго», «Львівські Ярмарки», «Трускавецька».
Iнформаційні партнери: «Готельєр & Ресторатор», «Львівська Хвиля», «Егоїст», «Maxymus», «5 канал», «Афіша».
За підтримки: Львівської міської ради, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради.