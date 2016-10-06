Переглянути
Найсвіжіший номер
журналу "РІА-Львів"!

Львів запрошує на Свято сиру і вина

06.10.2016 | Анонси

 Свято сиру та вина відбудеться у центрі Львова, на вул. Коперника. Де, десятки учасників представлять різноманітні сири та найкращі вина з різних країн світу. І все це з інтерактивною культурною програмою.

Дата проведення: 21 – 23 жовтня 2016 року

Місце проведення: Львів, Львівський палац мистецтв (вул. Коперника, 17)

Цікавою і насиченою є програма і для дітей свята. Маленьким гостям пропонують захоплюючі атракції, майстер-класи з виготовлення сирних коників та інші забави.

До того ж працює святкова пошта “Зі Львова з любов’ю”, за допомогою якої можна відправити Art-листівки та поділитися враженнями із близькими.

Подібні записи