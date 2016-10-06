Американські короткометражки покажуть у Львові
6 жовтня у Палаці Мистецтв організація «Wiz-Art» покаже американські короткометражні кінокартини. Початок о 19:00 та 21:00.
Повідомляє Tvoemisto.tv.
«Wiz-Art» — це мистецька формація у Львові, яка діє з 2008 року. Головними заходами формації є Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Wiz-Art» та Кінофестиваль «Ровер». Окрім цього, протягом року активно проводяться тематичні кінопокази, майстер-класи та вечірки.
«Непередбачувані у своїй різноманітності. Прекрасні у своїй вільнодумності. Смішні, розкуті та нестримні. Американські короткометражки – фільми сміливих режисерів», – так характеризують їх організатори.
У прокаті будуть такі короткометражні картини:
«ФАТА МОРГАНА » Емілі Вен, США, 2015
Літня пара з Китаю прибуває в США, щоб організувати похорон свою єдиної дитини. У клопотах з організації обряду, вони розплутують клубок власних стосунків і невизначеного майбутнього, що лежить попереду.
«Wiz-Art» — це мистецька формація у Львові, яка діє з 2008 року. Головними заходами формації є Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Wiz-Art» та Кінофестиваль «Ровер». Окрім цього, протягом року активно проводяться тематичні кінопокази, майстер-класи та вечірки.
«Непередбачувані у своїй різноманітності. Прекрасні у своїй вільнодумності. Смішні, розкуті та нестримні. Американські короткометражки – фільми сміливих режисерів», – так характеризують їх організатори.
У прокаті будуть такі короткометражні картини:
«ФАТА МОРГАНА » Емілі Вен, США, 2015
Літня пара з Китаю прибуває в США, щоб організувати похорон свою єдиної дитини. У клопотах з організації обряду, вони розплутують клубок власних стосунків і невизначеного майбутнього, що лежить попереду.
«ДІМ НЕ ВИНЕН» Нік Коулс, США, 2015
Новий будинок Тома і Барбари має сумнозвісне минуле, і потрібно дещо більше, ніж свіжий шар фарби, аби обілити його страшну історію.
«ЧОРНА ОПУКЛІСТЬ» Джозеф Депаскале, США, 2016
Чоловік намагається покінчити життя самогубством у номері мотелю.
«КОЛИ ТИ ПРОКИНЕШСЯ» Джей Розенблатт , США, 2016
Ненаукове і дотепне дослідження того, що відбувається, коли двох людей гіпнотизують. Хвилююча подорож в підсвідомість , де всі зображення, звуки і музика – зі знайдених архівних кадрів.
«СПРАВЖНЯ АМЕРИКАНКА» , Дар’я Жук США, 2015
Аля, студентка за обміном з Росії, щосили намагається вписатися в американську культуру на свій 17 день народження.