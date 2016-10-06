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Американські короткометражки покажуть у Львові

06.10.2016 | Анонси

6 жовтня у Палаці Мистецтв організація «Wiz-Art» покаже американські короткометражні кінокартини. Початок о 19:00 та 21:00.

Повідомляє Tvoemisto.tv.

«Wiz-Art» — це мистецька формація у Львові, яка діє з 2008 року. Головними заходами формації є Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Wiz-Art» та Кінофестиваль «Ровер».  Окрім цього, протягом року активно проводяться тематичні кінопокази, майстер-класи та вечірки.

«Непередбачувані у своїй різноманітності. Прекрасні у своїй вільнодумності. Смішні, розкуті та нестримні. Американські короткометражки – фільми сміливих режисерів», – так характеризують їх організатори.

У прокаті будуть такі короткометражні картини:

«ФАТА МОРГАНА » Емілі Вен, США, 2015

Літня пара з Китаю прибуває в США, щоб організувати похорон свою єдиної дитини. У клопотах з організації обряду, вони розплутують клубок власних стосунків і невизначеного майбутнього, що лежить попереду.

«Wiz-Art» — це мистецька формація у Львові, яка діє з 2008 року. Головними заходами формації є Львівський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів «Wiz-Art» та Кінофестиваль «Ровер».  Окрім цього, протягом року активно проводяться тематичні кінопокази, майстер-класи та вечірки.

«Непередбачувані у своїй різноманітності. Прекрасні у своїй вільнодумності. Смішні, розкуті та нестримні. Американські короткометражки – фільми сміливих режисерів», – так характеризують їх організатори.

У прокаті будуть такі короткометражні картини:

«ФАТА МОРГАНА » Емілі Вен, США, 2015

Літня пара з Китаю прибуває в США, щоб організувати похорон свою єдиної дитини. У клопотах з організації обряду, вони розплутують клубок власних стосунків і невизначеного майбутнього, що лежить попереду.

«ДІМ НЕ ВИНЕН» Нік Коулс, США, 2015

Новий будинок Тома і Барбари має сумнозвісне минуле, і потрібно дещо більше, ніж свіжий шар фарби, аби обілити його страшну історію.

 «ЧОРНА ОПУКЛІСТЬ» Джозеф Депаскале, США, 2016

Чоловік намагається покінчити життя самогубством у номері мотелю.

«КОЛИ ТИ ПРОКИНЕШСЯ» Джей Розенблатт , США, 2016

Ненаукове і дотепне дослідження того, що відбувається, коли двох людей гіпнотизують. Хвилююча подорож в підсвідомість , де всі зображення, звуки і музика – зі знайдених архівних кадрів.

«СПРАВЖНЯ АМЕРИКАНКА» , Дар’я Жук США, 2015

Аля, студентка за обміном з Росії, щосили намагається вписатися в американську культуру на свій 17 день народження.

 

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