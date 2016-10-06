У Львові виступлять «Віртуози Європи»
Віолончель з її глибоким та почасти містичним звучанням, яке ні з чим не сплутати. Валторна, потенціалу якої довгий час не давали вийти за межі маршових композицій. І труба, потужний «голос» якої здатен наповнити собою канву музичного твору і пробрати до мурашок на шкірі. Вони зустрінуться, у суботу, 8 жовтня, о 19:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на концерті «Віртуози Європи», який дають професори Женевської консерваторії Жан П’єр Беррі (валторна, Франція), Жерар Метрайє (труба, Франція) і Денис Северін (віолончель, Швейцарія). Кошти, зібрані на концерті, будуть передані для лікування поранених бійців АТО.
Про це повідомляє ZIK .
Колишній харків’янин Денис Северін, який нині викладає у Школі музики в Женеві та Школі мистецтв у Берні, завжди радо повертається в Україну, де колись розпочинав свій шлях до європейських вершин. Його співпраця з французами Жан П’єром Беррі і Жераром Метрайє зумовлена тим, що вони разом викладають в Женевській консерваторії і концертують у різних країнах. Зокрема, Северін з великим успіхом виступає в Лондоні, Парижі, Амстердамі та Відні.
Жерар Метрайє, відомий музикант, лауреат міжнародних конкурсів, фестивалів, володіє великим концертним репертуаром від творів композиторів епохи бароко до класичних та сучасних авторів. Соліст l’Orchestre de la Suisse Romande. Перший трубач в ансамблі сучасної музики. Керівник майстер-класів у Швейцарії, Австрій, Новій Зеландії, Бразилії.
Жан П’єром Беррі закінчив консерваторію у Парижі по класу валторни у відомого педагога професора Georges Barboteu. Працював солістом оркестру у Канах та оперному театрі Ніцци. Як перший соліст працює у знаному відомому швейцарському оркестрі l’Orchestre de la Suisse Romande. Має великий концертний репертуар від творів Моцарта, Бріттена, Штрауса, Месіанна до сучасних творів французьких композиторів. Учасник джазових колективів та ансамблів сучасної музики. Почесний член багатьох міжнародних академій.
Трійця зоряних гостей дозволить львівському слухачеві сповна зануритись в монументальну, глибоку й насичену музику під склепіннями давнього храму. Разом з гостями виступатиме й Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» під диригуванням Сергія Бурка.
«Моцарт, Неруда, Кассадо, – і на один вечір ви забуте про звичні скрипки та фортепіанні мотиви, адже «Віртуози Європи» переповнять Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла гордим звучанням валторни, напруженою лінією віолончелі та густим гуготінням труби», – йдеться у повідомленні.
Окрім того, 7 жовтня у Великому залі ЛНМА ім. М. Лисенка з 10:00 до 13:00 відбудеться майстер-клас Жерара Метрайє та Жана-П’єра Беррі, а у Львівській обласній філармонії з 10:00 до 13:00 -майстер-клас Дениса Северіна.