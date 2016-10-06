Музичний фестиваль Lviv Acoustic
8-9 жовтня у Львові вчетверте проходитиме Lviv Acoustic Fest. Організатори зібрали в лайн-апі найперспективніших представників різних жанрів нової української музики: від фолку та інді до тріп-хопу і фанку. Серед учасників: Panivalkova, Latexfauna, Myopia, The Elephants, Blooms Corda, Lemko Bluegrass Band, Плесо, mari cheba.
Інформує Gazeta.ua.
Lviv Acoustic Fest – це фестиваль, який проводиться у Львові з 2013 року. За три роки існування у його рамках свої акустичні програми представили гурти з усієї України: O.Torvald, Vivienne Mort, Pianoбой, Гапочка, Бахрома, ПНД, Zapaska, Sinoptik, Sasha Boole та багато інших. Lviv Acoustic Fest починав існування в акустичному форматі. Цього року всі гурти виступатимуть у повному складі. “Acoustic” в назві фестивалю – це настрій, а не вимога до звучання. Окрім цього, на відвідувачів очікує дві сцени, свіжий та небанальний лайн-ап, який буде до смаку поціновувачам гарної музики.
Цієї осені Lviv Acoustic Fest пройде на території кінотеатру “Львів”, що розташований у самому центрі Стрийського парку. Фестиваль буде першою масштабною подією на території кінотеатру за останні роки. В майбутньому там заплановано створити новий культурний осередок на мапі міста.Вартість акційних абонементів на 2 дні – 200 грн.