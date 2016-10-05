У Львові виступить гурт «Без обмежень»
05.10.2016 | Анонси
28 жовтня учасники проекту «X-Фактор-7» українські рок-романтики гурту «Без обмежень» презентуватимуть нові сингли для львів’ян.
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Зараз гурт активно працює над новою програмою. На концерті у Львові на фанів рокових традицій чекає презентація нової пісні з майбутнього альбому. «Гурт не заганяє себе в жорсткі рамки формату чи стилю, без кордонів в почуттях… В музиці відчувається живий саунд, справжній драйв і соковитий смак життя», – інформують організатори концерту.
Нещодавно гурт презентував нове відео на улюблену багатьма пісню «Без неї ніяк».
Відтак, концерт гурту «Без обмежень» у Львові відбудеться у п’ятницю 28 жовтня у нічному клубі Picasso. Початок концерту о 20:00 годині, відкриття клубу – о 19:00.