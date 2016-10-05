Відбудеться міжнародні змагання з веслування на байдарках і каное
З 6 до 9 жовтня поблизу Львова відбудеться Міжнародна Львівська регата з веслування на байдарках і каное. Кращі спортсмени Львова, Львівської області, а також закордонні спортсмени позмагаються за першість та покажуть свої вміння в цьому видовищному виді спорту.
Повідомляє Lviv.tv.
Організатором заходу є Федерація веслування на байдарках і каное Львівщини і управління молоді, сім’ї та спорту ЛМР.
«Це традиційні змагання і вони відбуваються вже 15-ий рік поспіль і щороку збирають поблизу Львова одних з кращих веслувальників не лише України, а й Європи. Тому хочемо зробити так, щоб рівень змагань відповідав всім стандартам, а самим учасникам хотілось повертатись сюди знову й знову. Успіхів учасникам змагань і жаги до перемоги», – зазначив Володимир Шнайдер, начальник управління молоді, сім’ї та спорту ЛМР.
Змагання відбуватимуться на веслувальній базі ДЮСШ №3 оз. Наварія. Участь у заході візьме близько 200 спортсменів.
Сценарний план проведення заходу:
6 жовтня
12.00 год. – 18:00 год. реєстрація, засідання комісії, попередні заїзди
7 жовтня
09.00 год. – 17:00 год. – заїзди 1000 м
10:00 год. – урочисте відкриття
8 жовтня
09.00 год. – 17:00 год. – заїзди 500 м
9 жовтня
09.00 год. – 14:00 год. – заїзди 200 м