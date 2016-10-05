У Львові підсвітять Латинську Катедру
На будівлі Латинської Катедри, що у центрі Львова облаштують підсвітку. Запрацювати підсвітка має запрацювати 25 грудня, коли християни західного обряду святкують Різдво.
Розповів ZAXID.NET
Як розповіла під час наради у Львівській міськраді начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко-Швець, на влаштування головного римо-католицького собору на пл. Катердральній у міському бюджеті передбачено 350 тис. грн. «Ми намагатимемося вкластися в цю суму, але паралельно шукаємо й інвесторів на випадок додаткових витрат», – зазначила вона.
За словами начальниці міського управління охорони історичного середовища, влаштувати підствітку мають по всьому периметру собору.
«Буде кілька типів світла – заливне і точкове. Заливне буде освітлювати весь фасад і його буде видно здалека, а точкове відсвітлюватиме окремі елементи».
Вона також зазначила, що завершити роботи з облаштування підсвітки мають до 25 грудня, коли християни західного обряду святкують Різво.
Катедра є головним собором Львівської архідієцезії Римо-католицької церкви. Будівля собору належить до пам’яток сакральної архітектури XIV—XVIII століття.
Додамо, що раніше у Львові вже підсвітили собор св. Юра, Домініканський собор (храм пресвятої Євхаристії), Успенську церкву, Костел бернардинів (церква св. Андрія), костел Ельжбети (храм св. Ольги та Єлизавети), костел Єзуїтів (храм св. ап. Петра і Павла), церкву св. Микаля.