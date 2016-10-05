Львів’ян запрошують на Свято шоколаду
14-16 жовтня у Львівському палаці мистецтв відбудеться найсолодше свято країни – Національне Свято шоколаду. Впродовж трьох днів найкращі виробники шоколаду України представлять найсмачнішу свою продукцію. Крім того, кожен гість матиме змогу спробувати оригінальні шоколадні напої, придбати шоколадні сувеніри та взяти участь у різноманітних майстер-класах з приготування солодощів.
Про це інформує Zaxid.net.
Протягом трьох днів діятиме величезний шоколадний ярмарок, на якому виробники та представники шоколадної індустрії, кондитерські та майстерні шоколаду ручної роботи презентуватимуть свої вироби, зроблені спеціально до Свята, передає прес-служба Львівської міськради.
Також цьогоріч на Святі шоколаду діятиме інтерактивний музей шоколаду, де кожного гостя зустрічатимуть маленькі ведмедики – охоронці шоколадних таємниць. У музеї відвідувачі дізнаються більше про історію шоколаду та про те, з чого та як його виробляють.
Як і щороку, дивуватиме галерея скульпторів, у якій талановиті львівські митці на очах у відвідувачів створюватимуть шоколадні скульптури найрізноманітніших форм та розмірів.
Маленькі відвідувачі шоколадного фестивалю мандруватимуть дитячим шоколадним королівством. У ньому все буде зроблено з шоколаду: місто з шоколадними будівлями, залізниця. Крім того, кожен маленький гість зможе взяти участь у виготовленні улюблених солодощів, зокрема й власного шоколадного вагончика, якого можна буде навантажити горішками, родзинками, печивом та іншими ласощами.
Також облаштують кілька «шоколадних» фотозон – мистецьких інсталяцій – 5-метровий шоколадний млин з ведмедем, величезна 9-метрова шоколадна коробка цукерок, тож кожен відвідувач зможе зробити особливе фото на згадку.