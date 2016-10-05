У Львові вперше покажуть виставу за текстом Сергія Жадана
8 жовтня о 20:00 у Lviv Film Centre вперше відбудеться показ вистави «Приморська пустка» за текстом Сергія Жадана, у якій автор сам візьме участь. Після показу відбудеться закриття театрального сезону на вечірці «Sneakers Party», повідомляють організатори.
Повідомляє Дивись.info.
Вже цього жовтня не форматний театральний колектив «Склад 2’0» потішить новою виставою за мотивами новели Сергія Жадана «Маріо» із книги Месопотамія. Постановка отримала назву «Приморська пустка». І не дарма, адже наскрізною темою-атмосферою стане саме така апатійна приреченість людини, яка сама її обирає.
У центрі сюжету постає Маріо, який несвідомо робить свідомі, здавалося йому, кроки на зустріч бажань. Проте самообман дуже швидко розвіється. Також ми побачимо Настю, яка стане уособленням того закордонного щастя, яке головний герой постійно намагався підкорити. Крім того, у виставу буде введена героїня – Свята Сара – яка у тексті Жадана згадується побіжно. Вона створюватиме відлуння того, що отримала Настя і що так боїться отримати Маріо. Одну з ролей зіграє і сам Сергій Жадан, проте у своєрідний спосіб.
Цього разу актори роблять акцент саме на голосовому наповненні вистави.
Приморська пустка – місце, де кожен міг опинитися, як і кожен міг його покинути, проте вибір завжди залишатиметься за самою людиною.
Довідка:
Театр «Склад 2.0» (#склад2_0) (попередня назва «Другий склад») функціонує з 2010 року у Львові, за цей час актори поставили велику кількість успішних прем’єр. Серед вистав колективу є чимала кількість авторських п’єс: «Я тут», «Кумир», «Коротка драма», «Одна історія», «І дерева, і люди», «Франко та його жінки» та інші. Проте колектив часто звертався і до класичних текстів, так світ побачили такі твори як: «Мадам Боварі» (Гюстав Флобер), «Снігова королева» (Г.К. Андерсен). Нещодавно колектив завершив гастролі із новою виставою «Синдром предків», об’їздивши не лише рідне місто, але й завітав до Вінниці та Івано-Франківська. Театр також активно співпрацює із сучасними авторами: у 2015 році світ побачила вистава під назвою «Ріка мертвого генерала» (#ріка_мертвого_генерала) за текстами поета Михайла Жаржайла (#МихайлоЖаржайло). З цією виставою театр об’їздив не один фестиваль (Тустань, Woodstock, Форум видавців, Artgnosis та інші). Директор театру – Лена Лоик, режисер – Єва Якубовська, звукорежисер – Дмитро Готь.