6 жовтня відбудеться зустріч з паралімпійцями
6 жовтня о 15:00 год. у ресторані «Львівська копальня кави» (площа Ринок, 10) відбудеться зустріч з українськими паралімпійцями – учасниками Паралімпійських ігор 2016 у Ріо. Захід організований ГО Доступно.UA та львівським регіональним центром “Інваспорт” за підтримки мережі концептуальних ресторанів Локаль та посольства Великобританії.
Повідомляє ТРК Львів.
На зустрічі буде можливість поспілкуватися з українськими фехтувальниками-паралімпійцями: золотими призерами Ріо Антоном Дацком та Андрієм Демчуком, Наталею Морквич, лучницею Роксоланою Дзьоба-Балян та багатьма іншими.
«У неформальному спілкуванні за кавою ви зможете поставити нашим чемпіонам будь-які питання про їхні враження від Паралімпіади, дізнатися про їхні рецепти успіху, плани на майбутнє та просто про щоденне життя і доступність міст, де вони проживають та якими подорожують», – зазначають організатори.
До зустрічі також запрошені діти з інвалідністю, воїни АТО, студенти-реабілітологи, засоби масової інформації та усі, кому цікаві теми параспорту, доступності публічного простору.
Вхід безкоштовний.