Преміювали випускників, які набрали по 200 балів на ЗНО
У Львівському національному університеті ім. Івана Франка відбулося нагородження випускників, які за результатами ЗНО 2016 року набрали 200 балів із навчальних предметів.
Про це повідомили у Status quo – Львів .
Нагороди вручили директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації Любомира Мандзій та перший заступник голови Львівської обласної ради Парасковія Дворянин. Зокрема, подяками облдержадміністрації та облради, а також преміями нагородили 36 випускників, які під час ЗНО набрали по 200 балів.
“Успіхи наших випускників, безперечно, величезні. Львівщина – на другому місці за кількістю “відмінників” ЗНО. Тож, надзвичайно приємно усвідомлювати, що найрозумніші, найперспективніші юнаки та дівчата України навчаються у нашому краї. Ми вдячні всім – і вчителям, і випускникам, і їх батькам”, – зазначила Мандзій.