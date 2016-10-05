Синоптики розповіли, якою буде погода восени та взимку
Український гідрометеорологічний центр подає орієнтовний прогноз погоди на території України на холодний період – жовтень 2016 – березень 2017 рр.
Про це повідомляє Львівський портал.
У жовтні-грудні 2016 року середня місячна температура очікується близькою, у січні-березні 2017 року – вищою за середню багаторічну температуру за базовий період (1981-2010рр.). Проте на фоні підвищеної за норму у більшості місяців холодного періоду температури повітря слід очікувати різких змін погодних умов, короткочасних, але достатньо сильних похолодань, сильних снігопадів, ожеледиць. Найбільша ймовірність таких явищ – у січні та лютому 2017 року.
Прогноз середньої місячної температури:
– на жовтень 2016 р.: 7-12° тепла (в горах 5-7°).
– на листопад 2016р.: 0-7° тепла
– на грудень 2016р.: 0-4° морозу, в Одеській, Херсонській області та в Криму 1-4° тепла, що близько до середньої багаторічної температури.
– на січень 2017р.: 0-4° морозу, в Криму до 3 тепл
– на лютий 2017р.: 0-3° морозу, у південній частині (крім Запорізької області) та на Закарпатті 0-3° тепла
– на березень 2017р.: 0-6° тепла.