Створили модерний вітраж у храмі Святих Ольги та Єлизавети
Вітражі для іконостасу у храмі Св. Ольги та Єлизавети створені із застосуванням новітніх технологій і поєднанням неоготики та модерну.
Повідомляє Tvoemisto.tv.
«Найважчими були намагання вписати іконостас в архітектурний ансамбль храму, – розповідає автор проекту іконостасу, вітражист Олександр Личко. – Неймовірно проблемно зробити щось там, де його ніколи не мало бути, не порушивши при цьому загальної гармонії. Однак ми впорались! Іконостас наче і є, але водночас його і нема, адже ми бачимо все, що знаходиться за ним».
Вітражист переконаний, що красу храму, який добре зберігся не можна закривати традиційним дерев’яним іконостасом. «Якщо заховати таку просту елегантність, то чи це не буде більший гріх? Краще ми введемо модернізм, який тільки підкреслить вишуканість храму. Та і, зрештою, неоготика тим і відома, що доволі легко поєднує в собі різні напрямки», – наголошує Олександр Личко.
Наразі роботу виконано наполовину, далі планують доробити три наступні частини проекту: освітлення вітражів; скляний сучасний тетропод, на якому лежатиме старовинна дерев’яна ікона; і скляний модерновий підсвічник, який розташовуватиметься позаду іконостасу і буде виконаний в тому ж стилі, що й іконостас.
Довідка. Церква святих Ольги і Єлизавети (раніше Костел святої Єлизавети) — неоготичний храм у Львові, на площі Кропивницького (в народі — Привокзальній). Костел збудовано на пам’ять про популярну імператрицю (цісареву) Єлизавету Баварську (Габсбурґ), відому як Сісі, — дружину цісаря Австро-Угорщини Франца-Йосифа I.На сьогодні ця будівля є найвищою в місті, її висота 88 метрів.