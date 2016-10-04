Міністр екології підписав договір про створення коне-центру на Львівщині
Після підписання наказу міністром екології Остапом Семераком «Про створення коне-центру з розведення нащадків диких коней тарпанів» в Яворівському національному природному парку, що на Львівщині, відкриваються нові можливості щодо збереження генофонду нащадків диких коней-тарпанів, розвитку кінного туризму, рекреації та екологічної освіти.
Про це повідомляє ZIK .
З слів,Михайла Біляка , рекреаційно-атракційний осередок «Оселя Розточчя», де і планується створення даного коне-центру, відвідала власниця «Каретного двору» у м. Львові Валентина Банас з групою туристів.
«Помилувавшись красою, гостинністю та комфортними умовами перебування, гості обговорили співпрацю на майбутнє: мова, зокрема, йшла про створення кінних турів із міста Львова в осередок «Оселя Розточчя». Адже тут на відвідувачів чекає знайомство із нащадками дикого коня-тарпана, дикими та свійськими тваринами, а саме: дикими кабанами, в’єтнамськими свинками, козячим сімейством тощо.
Також на території діє «Музей старожитностей». А ще гостей зустрів пасічник, який розповів про цікаве життя бджіл та запросив у «Будинок бджоляра». Для туристів облаштовані відпочинкові піднавіси та літній відпочинковий будиночок.
Така співпраця відкриває нові можливості для розвитку туристичної та рекреаційної діяльності не тільки у Яворівському національному природному парку, а й на території біосферного резервату «Розточчя» під егідою ЮНЕСКО, складовою частиною якого є згадувана природоохоронна установа».