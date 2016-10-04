Передпрем’єрний показ картини «Осінні спогади»
Фільм є першим досвідом широкого недержавного міжнародного співробітництва кінематографістів, а його бюджет повністю формували іноземні продюсери.
Як повідомляє Львівська газета.
,3 жовтня Громадська організація «Центр сприяння розвитку підприємництва» організувала для майбутніх офіцерів Національної академії сухопутних військ прем’єрний показ ірано-чесько-української повнометражної драми під назвою «Осінні спогади».
Режисер картини – іранський митець Алі Фахр Мустафі. Цей фільм став першим досвідом широкого недержавного міжнародного співробітництва кінематографістів, а його бюджет повністю формувався іноземними продюсерами без залучення українських спонсорів.
Сюжет фільму – історія кохання та спогадів чотирьох людей. Перший із них – молодий український музикант Анатолій (актор Дмитро Лінартович, Україна), який добровільно пішов до війська взяти участь в АТО і захистити рідну землю. Після поранення він приїжджає на Західну Україну, де знаходить нових друзів і закохується в молоду іракську дівчину-біженку Іму (актриса Назанін Ахмаді Шахпурабаді, Іран). Але її також кохає його новий друг Олександр (актор Олександр Ігнатуша, Україна), старший за віком чоловік, місцевий скульптор, який пережив особисту драму і намагається розпочати нове життя. Ще одна непроста доля у четвертої героїні фільму – рідної сестри покійної дружини Олександра (Тетяна Юрікова, Україна). Вона все життя любить цього чоловіка і підтримує його у горі та радості, а заради свого кохання готова діяти не лише рішуче, але й підступно.
Прем’єра фільму в Академії – важлива подія для творців фільму, першого українського широкоформатного фільму, відзнятого на Галичині. За їхніми словами, тема картини є близькою для вихованців вишу, значна частина яких має бойовий досвід, здобутий у зоні проведення антитерористичної операції.
– Історія, яку ми розповідаємо, важлива особисто для мене чисто по-людськи, – зазначив виконавець однієї з головних ролей фільму Дмитро Лінартович. – Я спілкувався з багатьма військовими, які вже пройшли АТО, і знаю, що таке «поствоєнний синдром» – дуже важливий і страшний момент у їхньому житті, передовсім – психологічно. І наш фільм про те, як солдат, що прийшов з війни, вчиться жити заново. «Осінні спогади» – людська історія, ковток свіжого повітря, якого сьогодні багатьом не вистачає.
Львівські курсанти стали першими глядачами картини, адже старт її показу в Україні – 6 жовтня.