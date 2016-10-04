Чемпіонат у Львові з бразильського джиу-джитсу
Відкритий чемпіонат Львова з бразильського джиу-джитсу приніс у скарбничку волинського клубу GARDA золото, срібло та бронзу.
«LVIV BJJ OPEN 2016 – змагання, організаторами яких виступила львівська філія всесвітньої організації бразильского джиу-джитсу «ZR TEAM», чесно кажучи перевершили всі очікування. Рівень організації та команд був майже таким, як на останньому Чемпіонаті України. Декілька сотень бійців виборювали першість в категоріях «юніори» та «дорослі». Участь в змаганнях приймали участь такі відомі команди, як СК «Борець» (Кіровоград), «Мангуст»(Одесса), «ZR Team»(Львів та Київ) та багато інших. Як результат – багато гарних технічних сутичок і гідний рівень боротьби у всіх вагових категоріях», – розповідає тренер.
Волинська команда, маючи достатній досвід виступу на різного рівня змаганнях, показала високу підготовку луцьких борців, здобувши в загальному результаті такі призові місця:
Михайло Савчук -1 місце, категорія 90 кг;
Максим Петрощук - 2 місце, категорія 74 кг;
Олександр Гумбург - 2 місце, категорія 94+ кг;
Олександр Устимович - 3 місце, категорія 70 кг.
«Також, – додає Михайло Савчук, – хотілось відзначити таких спортсменів, як Михайло Іщук, Іван Сільман, Тимур Шмігель, Данило Васільєв, які показали високий технічний рівень, але, на жаль, програли по балах».
Команда висловлює велику подяку всім тим, хто вірив і допомагав команді: Василя Івановича Мухи, за отримання тренувального інвентаря для підготовки спортсменів; Олексію Шмігелю, Вадиму Борецькому та Матвійчуку Андрію Леонідовичу за фінансову підтримку клубу GARDA.
Також окрему подяку в клубі висловлюють директору ДЮСШ №2 Валерієві Панчуку за допомогу в підготовці команди.